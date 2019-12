UNOPAR – Estudantes fecham o ano com ação voltada para moradores dos Bairros Melissa I e II, na região norte

Pelo segundo ano consecutivo, os alunos dos cursos de Ciências Contábeis da Unopar Cascavel fecham o período de estudos deixando as provas e as contas de lado para viverem um dia de Papai Noel.

A partir da mobilização da turma da terceira fase do curso, eles arrecadaram mais de 500 quilos de guloseimas e itens diversos, além de 100 brinquedos novos.

As doações serão distribuídas na véspera do Natal, dia 24 de dezembro, aos moradores dos Bairros Melissa I e II de Cascavel.

Segundo o coordenador de Ciências Contábeis, Gustavo Felipe de Mello, neste ano os acadêmicos conseguirão praticamente dobrar o número de crianças impactadas pela ação.

“Em 2018, cerca de 250 crianças foram atendidas. Agora a expectativa é beneficiar pelo menos 400 crianças. É uma forma de ampliar o nosso impacto social e estimular a proatividade dos alunos no contato e interação com a comunidade”, relata Gustavo.

A entrega no dia 24 prevê a chegada do Papai Noel com os ajudantes (os alunos) que irão circular pelas ruas do Bairro Melissa interagindo com as crianças. É aconselhável que pais e cuidadores fiquem atentos à movimentação e que acompanhem a distribuição dos presentes.