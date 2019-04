Universidades ganham mais 20% em horas para contratação de professores

O Governo do Estado aumentou em 20% a quantidade de horas disponibilizadas para as universidades estaduais contratarem docentes em regime especial (CRES) neste ano. No total, foram disponibilizadas 67.086 horas por semana, conforme decreto assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em março. No ano passado, eram pouco mais 55 mil horas.

A responsabilidade de realização do processo seletivo para ocupação das horas é das reitorias das sete universidades e pode ser realizado ao longo do ano, conforme a necessidade da instituição. A Universidade Estadual do Paraná (Unespar), por exemplo, publicou o edital de seleção na última quarta-feira.

A instituição, que tem campus espalhados por várias regiões do Estado, foi autorizada a contratar mais 71 professores temporários para 61 disciplinas que serão ofertadas nas cidades de Paranavaí, União da Vitória, Apucarana, Campo Mourão, Curitiba e Paranaguá.

O futuro superintendente da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) Aldo Nelson Bona destacou que o aumento na carga horária beneficia as atividades desenvolvidas pelas universidades. “O governo tem dado todo o suporte para que não haja qualquer prejuízo no funcionamento das instituições no decorrer do ano letivo”, declarou ele.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) ficou autorizada a utilizar 18 mil horas semanais, a Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) 11.100 mil horas, a Estadual do Paraná (Unespar) 8.560, a Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) 8.435, a Universidade Estadual de Londrina (UEL) 8.366, a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 7.500 horas e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) 5.125 horas semanais.

PROCESSO SELETIVO – De acordo com o edital publicado pela Unespar, as inscrições do processo seletivo da instituição podem ser realizadas até 26 de abril de 2019, somente pelo site: progesp.unespar.edu.br. Há vagas abertas para graduados, especialistas, mestres e doutores. Os contratados atuarão em jornadas de 10h a 40h.