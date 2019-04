Universidade lança pós em Musculação e Fisiculturismo

Aperfeiçoamento sobre treinamentos de força, nutrição e interpretação de exames laboratoriais são algumas das principais atribuições da nova pós-graduação em Musculação e Fisiculturismo do Centro Universitário UniDomBosco. Inédito em Curitiba, o curso é o primeiro que oferece uma formação completa com 360 horas de aulas teóricas e práticas.

Coordenado por Luciano Henrique Alves, autor do livro “Fisiculturismo um esporte para poucos” e árbitro internacional da modalidade, a pós-graduação atende um esporte em crescimento no País. Somente em 2019 serão mais de 70 competições oficiais, conforme o calendário da Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (CBMFF – IFBB Brasil).

“Neste ano teremos pela primeira vez a modalidade nos jogos Pan-Americanos em Lima. O fisiculturismo ganhou bastante repercussão nas redes sociais pelo interesse em técnicas de treino em academias, estudos científicos, além de ser o único esporte dedicado exclusivamente à estética do corpo humano”, destaca Alves.

Dividido em um cronograma de 13 meses, a especialização não trata somente de fisiculturismo. O curso indicado para profissionais de educação física, nutrição e profissionais da saúde engloba toda a formação técnica e prática para atender clientes e alunos dos mais diversos perfis.

O conteúdo é composto por disciplinas inovadoras como: Farmacologia, Interpretação de exames laboratoriais de rotina e em atletas de fisiculturismo, Fisiologia do emagrecimento em fisiculturistas, Musculação para populações especiais, Fisiologia do sistema cardiorrespiratório, Genética aplicada ao esporte e academia, Cinesiologia e Biomecânica no esporte e academia, além de treinamento de força para diversas modalidades esportivas e métodos científicos de treinamento.

