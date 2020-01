Univel participa de Operação Yaguru, do Projeto Rondon

Alunos e professores do Centro Universitário de Cascavel – Univel estão se preparando para iniciar as atividades do Projeto Rondon, uma iniciativa do governo federal, coordenado pelo Ministério da Defesa, em parceria com as instituições de ensino superior.

O Projeto Rondon vem para somar esforços com os governos estadual, municipal e os líderes comunitários para contribuir com o desenvolvimento local sustentável e na construção e promoção da cidadania dos jovens universitários. O projeto também tem o propósito de promover a integração social, o desenvolvimento sustentável e a construção da cidadania, levando equipes de universitários de diversas universidades do país para cidades com baixos índices de desenvolvimento humano, para realizar atividades que façam a diferença na vida dessas pessoas.

Sobre o Projeto Rondon

O Projeto Rondon é um dos mais antigos projetos sociais do País e sua primeira operação ocorreu em julho de 1967.

Em 2020 a Univel participará da Operação Yaguaru de 16 de janeiro a 2 de fevereiro, que terá Cascavel como a cidade sede.

Na coordenação local do projeto representando a Univel está a professora doutora Kátia Salomão e o professor Adriano Vítor Azevedo. “A ideia é mostrar à cidade projetos que o governo pode aplicar na comunidade e fortalecer os já existentes. A expectativa é enorme para começar, fica aquela ansiedade de colocar em prática o que preparamos. É nesses desafios que os nossos alunos precisam estar aptos às necessidades de adaptação”, explica o professor Adriano Vítor Azevedo.

Acadêmico do curso de Pedagogia da Univel, Ricardo Pereira Munhoz está com grande expectativa para colocar seu conhecimento em prática. “Estou muito feliz de poder participar, pois ouvi falar sobre o projeto e sabia pouco a respeito do que se realizava com a comunidade. Agora que está próximo da Operação Yaguaru, começo a imaginar como irei aplicar as oficinas, as quais já venho exercendo na área que atuo – educação – porém, é muito diferente auxiliar na orientação de professores e atendimento de alunos e pais, podendo participar diretamente com grupos dessas pessoas. Acredito que será único, construtivo tanto para a experiência profissional quanto para o conhecimento”, diz Ricardo.

Operação Yaguru

Na ocasião, 250 rondonistas, entre professores e estudantes universitários oriundos de 16 instituições de ensino superior (IES) públicas e privadas do Paraná ministrarão ações de extensão que visam contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades e também com o fortalecimento da cidadania do universitário.

A Operação Yaguaru contemplará 12 municípios do estado do Paraná e pretende impactar os líderes comunitários, os agentes multiplicadores, os difusores e os replicadores, os professores, os agentes de saúde, os servidores públicos e a comunidade em geral, capacitando-os nas seguintes áreas de conhecimento: saúde, educação, direitos humanos e justiça, cultura, trabalho, meio ambiente, tecnologia e produção e comunicação social.

Relação das IES da OPERAÇÃO “YAGUARU” JANEIRO – 2020 MUNICÍPIOS – UF CONJUNTO A (saúde, educação, cultura, direitos humanos e justiça) CONJUNTO B (comunicação, meio ambiente, tecnologia e produção e trabalho) ANAHY – PR CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL – CAMPO REAL PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ – PUCPR BRAGANEY – PR UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – FRANCISCO BELTRÃO – UNIOESTE/FCO BELTRÃO CÉU AZUL – PR FACULDADE CRISTO DEL REI – FACCREI UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG DIAMANTE D’OESTE – PR UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS PALMAS – IFPR IRACEMA DO OESTE – PR PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ – PUCPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ- CAMPUS MEDIANEIRA – UTFPR JESUÍTAS – PR UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – CAMPUS TOLEDO – UNIOESTE – TOLEDO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – FRANCISCO BELTRÃO – UTFPR LINDOESTE – PR UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO OURO VERDE DO OESTE – PR INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS PALMAS – IFPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ- CAMPUS PONTA GROSSA – UTFPR-PG SANTA LÚCIA – PR UNIVERSIDADE DE ENSINO DO SUDOESTE DO PARANÁ – UNISEP CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU SÃO PEDRO DO IGUAÇU – PR UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL – UNIVEL TUPÃSSI – PR UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – CAMPUS TOLEDO – UNIOESTE-TOLEDO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – CLM – UENP – CLM VERA CRUZ DO OESTE – PR UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – CLM – UENP – CLM UNIVERSIDADE POSITIVO – UP Conjunto C Cascavel/PR Universidade Positivo (UP)

Fonte: Coordenação de Comunicação Social do Projeto Rondon