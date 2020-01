Univel leva vestibular para o Show Rural 2020

Está confirmada a participação do Centro Universitário de Cascavel – Univel no Show Rural 2020: uma das maiores feiras do agronegócio do mundo, que ocorre de 3 a 7 de fevereiro em Cascavel. Com muitas novidades, além de fazer o vestibular, quem passar pelo estande da Univel poderá participar de uma programação especial, conversar com a equipe de professores e consultores para tirar dúvidas e conhecer mais sobre as opções de cursos de graduação e pós-graduação.

O melhor Centro Universitário do Paraná

A excelência na qualidade do ensino e infraestrutura moderna consolidou o Centro Universitário de Cascavel – Univel como o melhor Centro Universitário do Paraná, segundo o IGC (Índice Geral de Cursos) avaliado pelo MEC (Ministério da Educação).

Cascavel, que já é consolidada como um polo universitário por ter uma vasta parcela da população formada por estudantes, também abriga uma das melhores instituições de ensino privado do Brasil.

Em expansão

Com mais de 10 mil metros quadrados de investimento em infraestrutura, a Univel inaugurou em 2019 seu Centro Tecnológico, inspirado nas melhores universidades do mundo e está construindo o Centro Poliesportivo e o Hospital Veterinário. “São investimentos altos e significativos. Estamos apostando muito no desenvolvimento da região e acreditamos nas pessoas que desejam estudar na Univel. Elas merecem o melhor”, declara o pró-reitor Administrativo, Lucas Silva.

Vestibular no Show Rural

Quem passar pelo estande da Univel no Show Rural poderá fazer a prova do vestibular em uma sala climatizada que foi estruturada especialmente para os candidatos, onde a prova é uma redação com tema diversificado. O estande da Univel está na Avenida Show Rural, ao lado da Casa da Embrapa.