Univel é o melhor Centro Universitário do Paraná

A excelência na qualidade do ensino e infraestrutura moderna consolidaram o Centro Universitário de Cascavel – Univel como o melhor Centro Universitário do Paraná, segundo o IGC (Índice Geral de Cursos) avaliado pelo MEC (Ministério da Educação).

Cascavel, que já é consolidada como um polo universitário por ter uma vasta parcela da população formada por estudantes, agora também abriga uma das melhores instituições de ensino privado do Brasil. “A Univel vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos sempre com foco na qualidade do ensino e os melhores professores das mais diversas áreas, unindo tecnologia e alto investimento em infraestrutura para proporcionar aos alunos o que há de melhor na educação de nível superior”, pontua o pró-reitor administrativo, Lucas Silva.

O IGC (Índice Geral de Cursos) é um indicador que avalia a instituição. O instrumento é construído com base em uma média ponderada das notas dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição. Os indicadores de qualidade da educação superior também consideram a Univel com a quarta melhor nota entre todos os Centros Universitários do Sul do País. “O resultado do IGC mostra claramente a qualidade que nós temos nos projetos pedagógicos de cada curso, através da qualificação dos professores com alta titulação de mestres e doutores e infraestrutura moderna para que os acadêmicos possam colocar o conhecimento em prática”, ressalta o diretor de Desenvolvimento, Nilton Nicolau Ferreira.

Para a pró-reitora acadêmica, Viviane Silva, o resultado é fruto de um planejamento pedagógico focado na qualidade do ensino. “Uma escola é reconhecida pelo corpo docente e pelos alunos. Isso reflete no nosso desempenho no Enade e agora justifica o trabalho de toda uma equipe que acredita na educação”, ressalta Viviane Silva.

Na constante busca em oferecer o que há de melhor no ensino superior, a Univel cresceu de forma exponencial nos últimos anos com a abertura de novos cursos, expansão dos polos EAD (Educação a Distância), inauguração de um Centro Tecnológico inspirado nas melhores universidades do mundo e atualmente com a construção do Hospital Veterinário e o Centro Poliesportivo. “Com um trabalho comprometido na expansão do conhecimento, nossa equipe busca a transformação da sociedade, em especial da juventude por meio da educação. Estamos muito felizes com o resultado, pois mostra que a comunidade acadêmica da Univel é focada em crescer, aprender, se dedicar e evoluir”, conclui o reitor da Univel, Renato Silva.