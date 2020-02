Unipar diploma novos arquitetos e contadores

As formaturas de 2019 aconteceram na última semana na Universidade Paranaense – Unipar. Em Cascavel, as turmas de formandos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Ciências Contábeis festejaram a diplomação juntas, na presença de professores, familiares e amigos.

A solenidade foi presidida pelo diretor da Unidade, professor Gelson Uecker, e à frente dos trabalhos esteve a professora Adriane Uecker. A noite foi de aplausos, alegrias, emoção e homenagens. O título de nome de turma foi para os professores Flávio Uren (Arquitetura) e Christian Zanotelli (Contábeis).

Os formandos elegeram seus patronos, os docentes Alberto Garcia e Claudinir Fantin, e os paraninfos Emerson Santos e Jony Wischneski.

Cada momento foi bastante apreciado. Um deles foi o juramento profissional. Da tribuna, a formanda Tanielle Alberti proferiu o juramento do bacharel em Arquitetura e Urbanismo, e o formando Luiz Fernando Caregnato, de bacharel em Ciências Contábeis. A oradora foi a bacharela Júlia Kiell.

Como é de costume em todas as formaturas da Unipar, os melhores alunos receberam certificado de honra ao mérito. A láurea acadêmica foi para a arquiteta Patrícia Martins e para a contadora Mayara Boni, recendo a homenagem das mãos dos respectivos coordenadores de cursos, professores Deborah Paciornik e Jony Wischneski.

Dentre as homenagens, os pais dos formandos, grandes responsáveis pela conquista, foram agraciados. Representando todos, Vitor Mazaro entregou flores à mãe Maria Mazaro.

Autoridades também prestigiaram a cerimônia: o secretário de Assistência Social de Cascavel, Hudson Moreschi, os representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Roberto de Carli, do Instituto de Planejamento de Cascavel, Janicelli da Silva, da Câmara de Cascavel, Jovani da Silva, do Conselho Regional de Contabilidade, Tiago Felix, e do Sescap-PR, Diego Paim.