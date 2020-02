Unioeste abre nesta sexta-feira matrículas de segunda chamada

Começam nesta sexta-feira (14), as matrículas de segunda chamada da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). O edital disponibilizado na última terça-feira (11) convoca os aprovados pelo Concurso Vestibular 2020 e também pelo SiSU (Sistema de Seleção Unificada).

Desta forma amanhã (14) e na segunda-feira (17), estes poderão realizar suas matrículas. Os candidatos podem conferir se foram convocados para segunda chamada por meio de edital disponível AQUI e também AQUI.

Matrículas

As matrículas podem ser feitas pelo próprio candidato ou por terceiros, desde que autorizado por escrito. Para quem for realizar a matrícula, não se pode esquecer a documentação obrigatória que deve ser entregue no campus do curso selecionado:

Uma cópia do Histórico escolar ou documento que comprove a conclusão do ensino médio com histórico de notas de todas as séries ou cópia de diploma; Uma cópia da certidão de nascimento ou casamento (opcional); Uma cópia de carteira de Identidade civil ou militar; Uma cópia do CPF; Uma foto 3×4 recente; Uma cópia do comprovante de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos); Uma cópia de documento militar, para pessoas do sexo masculino e maiores de 18 anos, podendo ser: Certificado de Alistamento Militar (CAM); Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI); Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª categoria.

Para brasileiros que concluíram seus estudos em instituições estrangeiras, é necessário entregar uma cópia do Comprovante de Conclusão de Ensino Médio ou Superior, revalidado no Brasil na forma da lei. Para os estrangeiros, os documentos são os mesmos citados anteriormente.

Ainda terão convocações de 3ª 4ª e 5ª chamada. Se atentar às datas de convocação e matrícula é primordial para que garanta sua vaga dentro da Universidade.

Todas informações sobre períodos de convocação e listas de chamadas, além de documentos obrigatórios estão disponíveis em edital na página do Vestibular 2020 em https://ingresso.unioeste.br/vestibular/, e na página do Sisu em: www.unioeste.br/sisu.