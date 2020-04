Unila cria programa de auxílio emergencial para alunos ingressantes

A Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) criou um programa emergencial de apoio aos estudantes que ingressaram este ano na universidade e que estão em condição de vulnerabilidade, atestada no processo de matrícula.

No total, serão beneficiados 426 estudantes: aqueles que ingressaram pelo Sisu nas cotas que consideram a renda do candidato e também os que ingressaram em reserva de vagas no Processo Seletivo Internacional. Esses estudantes irão receber R$ 300 em um único pagamento.

O recurso se destina à aquisição de alimentos e de produtos de higiene e saúde. “É uma forma de atendermos rapidamente esses estudantes. Independentemente de o aluno estar aqui em Foz do Iguaçu ou não, ele vai receber esse dinheiro em razão da pandemia de covid-19”, explica a pró-reitora de Assuntos Estudantis, Jorgelina Tallei. O programa e as regras para adesão estão definidos na Portaria 133/2020/GR, disponível em bit.ly/Boletim26.

Os demais auxílios estudantis da Unila estão sendo pagos normalmente a aproximadamente 1.400 estudantes. Jorgelina explica que 40% dos recursos do Pnaes (Plano Nacional de Assistência Estudantil) – aproximadamente R$ 3 milhões – estão contingenciados, o que dificulta a expansão dos auxílios estudantis permanentes neste momento. Por isso, a decisão de se estabelecer o auxílio emergencial. “Estamos na dependência de liberação desses 40% para avaliarmos a inclusão desses estudantes nos auxílios permanentes por meio de editais específicos”, explica.

Os estudantes que se enquadram nas condições estabelecidas para o recebimento do auxílio devem fazer a inscrição por meio de formulário eletrônico disponível em inscreva.unila.edu.br/, até o dia 8 de abril. Quem não se inscrever não poderá ser incluído na lista de pagamento do auxílio.

Atendimentos psicológicos

A Unila está mantendo os serviços de atendimento psicológico e de saúde para seus estudantes. Os estudantes podem agendar atendimento, por e-mail, no Departamento de Atendimento à Saúde do Estudante (saude.deas@unila.edu.br) e na Seção de Psicologia (psicologia.prae@unila.edu.br). Os servidores farão o atendimento emergencial aos estudantes, de forma on-line. Também estão mantidas neste período as análises e concessões do auxílio-creche. O atendimento está sendo realizado pelo e-mail servicosocial.prae@unila.edu.br.