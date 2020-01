Unidade Básica de Saúde está sendo construída no bairro São Francisco

A administração rondonense está realizando importantes investimentos no bairro São Francisco. Mais de R$ 3 milhões foram destinados para uma revitalização completa do bairro, que vai desde asfalto, ciclovia, calçadas e rede de esgoto. Os trabalhos estão praticamente concluídos.

Recentemente iniciou-se outra importante obra, que é a Unidade Básica de Saúde (UBS). Tratam-se de obras bastante aguardadas pela população daquele bairro e que agora tornem-se realidade. Com o novo posto de saúde, a comunidade não vai mais precisar se deslocar até o Bairro Marechal para receber atendimento.

O prefeito Marcio Rauber esteve nesta segunda-feira, dia 27, acompanhando os trabalhos de construção da nova unidade, que terá total de 311,05 m², com investimento de R$ 779.716,14. Os recursos são oriundos da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), cerca de R$ 600 mil, com intervenção do então deputado estadual Elio Rusch, além de contrapartida do município (quase R$ 180 mil).

A obra está sendo executada pela empresa D. A. Valerio Fritsch Eireli, cujos representantes destacaram que a unidade deve ser finalizada até o mês de maio.

“Esta obra da Unidade Básica de Saúde do São Francisco é muito importante. Além de levar atendimento especializado para a população, vai dar mais comodidade e segurança para os moradores do bairro. Os pacientes da localidade são atendimentos atualmente no Jardim Marechal, ou seja, precisam atravessar a BR 163, o que é bastante perigoso. Esperamos que o cronograma da empresa seja cumprido e a obra seja entregue o quanto antes”, destacou o prefeito.