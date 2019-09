Único brasileiro na NFL deve estrear neste domingo

Los Angeles – A NFL, principal liga de futebol americano no planeta, deu início à sua temporada de número 100 na última quinta-feira (5), com a vitória (10 a 3) do Green Bay Packers sobre o Chicago Bears, numa das maiores rivalidades do torneio. Cada vez mais popular no Brasil, com audiência batendo recordes na televisão, a modalidade terá apenas um jogador brasileiro na temporada, o kicker Cairo Santos, nascido em Limeira (SP).

Ele foi confirmado na Liga apenas na véspera da abertura, na quarta-feira (4). Ele havia sido dispensado pelo Tampa Bay Buccaneers quatro dias antes e fechou contrato para defender o Tennessee Titans, que estreia em casa neste domingo (8) contra o Indianapolis Colts, às 14h (de Brasília).

Cairo Santos, de 27 anos, chegou ao Titans para substituir o veterano Ryan Succop, 32, que foi colocado na lista de jogadores lesionados, mas continua na equipe, podendo retornar até o final da temporada caso se recupere da lesão.

O brasileiro, apesar de ser jovem, já tem uma grande carreira na NFL. Formado em Tulane, Cairo estreou na Liga em 2016, quando entrou em campo pela primeira vez pelo Kansas City Chiefs. Desde então, teve passagens por Chicago Bears, Los Angeles Rams, New York Jets e Tampa Bay Buccaneers.

Nesta centésima temporada da NFL, os principais candidatos ao título são Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles, Green Bay Packers, Los Angeles Rams e New England Patriots, atual campeão e dono de seis conquistas.