Umuarama registra caso suspeito de coronavírus

Paciente com suspeita de coronavírus passou pelo Pronto Atendimento em Umuarama antes de ser transferido para o hospital - Foto: Alex Miranda

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ao final da tarde de ontem, que existe um caso suspeito de coronavírus em Umuarama. O paciente está sendo tratado no Pronto Atendimento Municipal 24 Horas, onde permanece em isolamento.

Uma nota oficial foi emitida por volta das 17h a respeito do caso, onde foi relatado que o paciente deu entrada no PA com a suspeita de coronavírus. O homem teria procurado a unidade na noite da quarta-feira (11), depois que sentiu os sintomas da doença.

O cidadão de 52 anos de idade recentemente chegou da Espanha e, assim que se hospedou em um hotel da cidade, começou a sentir os sintomas de síndrome gripal.

Os profissionais de saúde que estavam no Pronto Atendimento seguiram o protocolo e promoveram o isolamento do paciente com a suspeita. Ainda em nota, foi citado que o isolamento começou no próprio PA e, na quinta-feira (12) o homem foi transferido para um hospital (que não foi informado).

“Por precaução, e em atenção ao protocolo do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, o paciente com suspeita de coronavírus foi colocado em isolamento e submetido a vários exames que apontaram resultados normais. Nesta quinta-feira (12), ele foi transferido para um hospital e submetido a tomografia, para dirimir suspeitas de infecção pelo Covid-19 (coronavírus). As últimas informações são que o quadro clínico dele é estável”.

Foi revelado ainda que o paciente suspeito teria feito um exame na Espanha e apresentou os resultados aos profissionais de saúde de Umuarama. “O paciente trouxe um exame feito na Espanha que deu negativo para coronavírus e até o momento exames têm dado resultados normais. Mesmo assim, permanecerá em observação e com acompanhamento clínico”, consta na nota.

Segundo a secretária de Saúde, Cecília Cividini, não há nenhum motivo para alarme. “Devemos manter os cuidados preventivos, usar álcool gel e manter as mãos sempre limpas e manter os ambientes bem arejados. Neste caso, todas as medidas de segurança foram tomadas. Qualquer alteração no quadro será informada”, completou a secretária.