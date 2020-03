Paraná confirma seis casos de coronavírus; cinco pacientes são de Curitiba, um de Cianorte

O Ministério da Saúde confirmou seis casos de coronavírus no Paraná na manhã desta quinta-feira (12). No Estado, 46 casos são investigados como suspeitos.

No Sul do Brasil, dez casos de covid-19 já foram confirmados nos últimos dias: seis no Paraná e quatro no Rio Grande do Sul. Confira aqui todos os casos registrados no país.

Em entrevista coletiva, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e a secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, reforçam o apelo para que as pessoas adotem as medidas de prevenção que estão sendo divulgadas, como lavar bem as mãos, evitar aglomerações, não colocar as mãos nos olhos, no nariz e na boca, manter ambientes bem ventilados. Em caso de suspeita, a orientação é ligar para o 192.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, dos seis casos, cinco são de Curitiba e um de Cianorte. Todos os pacientes viajaram para a Europa, o que significa que os casos são importados.

Segundo a secretária Márcia Huçulak, os cinco casos já estavam sendo monitorados e são casos leves. Todos os seis estão em isolamento domiciliar.

Assista à entrevista coletiva:

Em Cascavel, cinco pessoas estão em isolamento domiciliar com suspeita de covid-19, confira o boletim divulgado às 11h pela Secretaria Municipal de Saúde:

Boletim acrescentado às 11h28.