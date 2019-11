Umuarama realiza concurso de decoração natalina

Os autores das melhores vitrines (fachadas) serão contemplados com prêmios de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1,5 mil. As empresas interessadas já podem aderir à Campanha de Decoração Natalina 2019, sem qualquer taxa, preenchendo a ficha de inscrição, acessível clicando no banner localizado na parte superior do site institucional da Aciu.

Pelo regulamento, as empresas participantes devem concluir a decoração até 30 de novembro e a mesma deverá permanecer montada pelo menos até 6 de janeiro.

A comissão julgadora será formada por quatro profissionais de áreas distintas, que atribuirão notas específicas – variando de 1 a 10 pontos – para os quesitos criatividade, originalidade, harmonia, iluminação e adequação ao tema.

Interatividade

Uma novidade é a premiação para o ‘quinto jurado’, o consumidor. Serão cinco vales-compra de R$ 200, sorteados entre os clientes que votarem através do site da Aciu ou pela página no Instagram para eleger as empresas participantes do concurso (2 a 13 de dezembro).

Os vales, que poderão ser gastos em qualquer empresa associada Aciu, serão entregues em evento especial no dia 20 de dezembro (o horário será definido e divulgado em breve), no Paço da Amizade.