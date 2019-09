Uma horta mandala

O programa Encontros e Caminhos, idealizado pelo Município de Santa Helena em parceria com Itaipu Binacional e Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, foi realizada nesta semana, na Usina de Reciclagem, uma oficina com os Agentes Ambientais, cujo tema foi a apresentação e instalação da Horta Mandala. A responsabilidade foi dos profissionais da Biolabore, empresa especializada em serviços técnicos e produtos para o desenvolvimento sustentável e parceira do programa. Houve uma explanação teórica sobre o manejo e características deste tipo de horta e, na sequência, os participantes passaram à prática, em um terreno do Município situado ao lado da Usina.

Conforme a chefe de divisão de Proteção ao Meio Ambiente e Gestora de Educação Ambiental do programa Encontros e Caminhos, Diana Pivatto, os trabalhadores da Usina irão produzir condimentos alimentares, hortaliças e ervas medicinais para utilização no dia a dia. “Esta parceria prevê a realização de diversas ações importantes e, desta vez, os contemplados foram os agentes ambientais, que poderão retirar da horta alimentos para suas refeições e também chás para consumo”, explica a gestora ambiental. Além das orientações, foram entregues todas as ferramentas necessárias para o manejo da horta e para adubação do solo, serão utilizados materiais decompostos separados pelos próprios agentes.

Características

A Horta Mandala tem como principal característica a diversidade de cultivo, por meio do manejo equilibrado do solo e demais recursos naturais e também de um trabalho harmonizado com a natureza. Esse tipo de horta economiza água, trabalha com a diversidade de plantas, aproveita melhor o espaço, usa apenas fertilizantes orgânicos e poupa o solo.