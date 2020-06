Um terço dos paranaenses está com contas atrasadas; 14,5% não têm como pagá-las

Refis tem novo prazo para adesão. Contribuintes com débitos em atraso de ICMS e dívidas ativas não tributárias ganharam novo prazo para saldar suas dívidas e ficar em dia com a Receita Estadual do Paraná. 18/10/2019 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Curitiba – O endividamento das famílias segue estável no Paraná, com 89,5% das famílias com algum tipo de dívida em junho. Em maio, esse percentual era de 89,6%. A média nacional de endividamento é de 67,1% neste mês e o Paraná é o segundo colocado no ranking dos estados com maior percentual de endividados, perdendo apenas para o Rio Grande do Norte, com 96,6%.

No entanto, as dificuldades financeiras enfrentadas por grande parte das famílias, com demissões e redução da renda, começam a refletir na solvência das dívidas. A parcela de pessoas com contas em atraso aumentou 16,9% em único mês, passando de 25,6% em maio para 29,9% em junho. Já as famílias que não terão condições de pagar suas dívidas em atraso chegam a 14,5%, maior percentual da série histórica da pesquisa, iniciada em 2010.

As classes mais altas são as que estão com maiores dificuldades para quitar suas dívidas. As famílias com renda superior a dez salários mínimos mensais sempre tiveram o maior nível de endividamento, justamente pela renda elevada, que lhes dava segurança para honrar os compromissos financeiros. Em junho, 95,8% dessas famílias estão com algum tipo de dívida, proporção bastante semelhante a períodos anteriores. Contudo, a parcela de consumidores das classes A e B que não terão condições de pagar seus débitos em atraso subiu: era 1,3% em abril, passou para 7,6% em maio e, agora, em junho, saltou para 14,5%.

Nas famílias com renda inferior a dez salários mínimos, endividamento atinge 88,2%, e a falta de condições para pagamento das dívidas aumentou de forma mais branda, passando de 11,6% em maio para 14,2% em junho.

Os dados são da Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) e pela Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná),

Tipo de dívida

Apesar do cartão de crédito ser o tipo de dívida mais comum dos paranaenses (69,7% citaram que possuem dívidas no cartão), o crédito consignado foi a modalidade que mais aumentou no último mês, com elevação de 53,7%. No somatório do crédito consignado e do crédito pessoal, esse aumento foi de 83,4% em relação a maio.