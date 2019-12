Um jovem missionário

Natural de Londrina, Jonatas Ricardo Ferreira percorreu um longo caminho até chegar a Cascavel. Viveu em Foz do Iguaçu com os pais até completar 21 anos e foi viver então na bela Florianópolis, onde trabalhava como vendedor.

Em 2013, no auge dos seus 25 anos, Jonatas veio para Cascavel em busca de novas oportunidades de trabalho. Aqui, trabalhou como vendedor, motorista e entregador. “Um dia ele me ligou e me disse que pararia de trabalhar porque algo o tocou no coração… Ele contou que precisava ser missionário. Sem dúvida alguma, ele saiu do trabalho e começou a viajar”, conta Walter Ferreira, pai de Jonatas.

O jovem havia se engajado na Igreja Assembleia de Deus.

O rapaz visitou cidades de todo o País. Sua missão: falar sobre Deus. “Ele gostava de dar palestras para jovens… falava sobre drogas e dava conselhos para a juventude”, explica o pai.

Apesar de ainda ser bastante jovem, as palestras de Jonatas eram concorridas e sua vida ficou extremamente agitada. Tanto que a última vez que se encontrou com o pai foi no dia 14 de novembro, pois a agenda de viagens era extensa.

Sempre que podia, Jonatas dedicava tempo para uma outra paixão: ele cantava hinos religiosos para moradores de rua e lhes oferecia comida.

A despedida

Jonatas Ricardo Ferreira morreu em um acidente na PR-444 em Mandaguari, na região de Maringá, no dia 27 de novembro. O carro em que estava aquaplanou, invadiu a pista contrária e atingiu uma carreta. O jovem chegou a ser socorrido, mas faleceu no interior da ambulância. O motorista da carreta não se feriu.

De acordo com Walter Ferreira, o filho estava a caminho de Guarulhos (SP), onde embarcaria para São Luís, no Maranhão, para fazer palestras. “Ele morreu fazendo o que mais amava: cantando e pregando”, acrescenta o pai.