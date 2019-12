Um eterno brincalhão

Sandro José Siqueira é natural de Caçador (SC), mas pouco conheceu de sua cidade natal, porque seus pais buscavam novas oportunidades profissionais em Cascavel e vieram para a promissora cidade lá nos idos de 1964, mesmo ano em que Sandro nasceu.

Aqui ele consolidou sua vida profissional como representante comercial e, aos 24 anos, conheceu Edna Volkmann, a mulher que logo se tornou sua esposa. “Eles se conheceram em um restaurante antigo aqui, de Cascavel, o Dom Giovanni. Foi amor à primeira vista”, conta a filha Luana Volkmann Siqueira.

Da união nasceram Lucas e Luana.

Para a caçula, o pai será lembrado como um homem brincalhão: “A coisa que ele mais fazia era falar alguma coisa muito séria e fechar a cara… passavam dois segundos e ele dava risada… Ele falava algo para incomodar a gente e, se ficássemos irritados, ele mostrava a língua para descontrair e mostrar que era apenas brincadeira”.

Luana lembra do dia em que foi escolher um vestido de formatura: “Recentemente, fui escolher meu vestido de formatura e eu o incomodei para que fosse comigo porque ele não queria ir junto. Quando ele me viu vestida, seus olhos brilharam e ele disse ‘meu Deus, que linda! Ficou um demonhão essa minha filha, que linda’…”

A despedida

Há sete meses, Sandro José Siqueira descobriu um câncer gástrico. Ele iniciou o tratamento logo em seguida, mas no fim de novembro precisou ser internado na UTI. Sandro não resistiu aos tratamentos e, após 14 dias de internamento, faleceu, no dia 11 de dezembro. “Nós recebemos muito amor do pessoal da Uopeccan e um tratamento maravilhoso”, agradece a filha Luana Siqueira.

Sandro deixa a esposa, Edna Volkmann Siqueira, os filhos Lucas e Luana, uma neta e quatro irmãos.