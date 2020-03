UFC ocorre com os portões fechados no Distrito Federal

Brasília – O surto do novo coronavírus, que vem mudando a rotina de inúmeras pessoas ao redor do mundo e causando o cancelamento de diversos eventos, sendo muitos deles esportivos, impactou também a edição do UFC Brasília, marcado para este sábado (14), no Ginásio Nilson Nelson. Este é o primeiro evento esportivo com portões fechados no Brasil por causa do coronavírus e o primeiro da história do UFC.

Após o decreto emitido pelo governo do Distrito Federal, no qual limita a realização de eventos para um grupo de, no máximo, 100 pessoas, o Ultimate entrou em um acordo com a Arena Bsb, que administra o local, e o UFC Brasília será realizado com portões fechados, sem a presença de torcedores.

A organização também antecipou o início do evento, que estava marcado para iniciar às 18h e agora começará às 16h no Nilson Nelson, que tem capacidade para receber até 16 mil torcedores. A programação para o UFC Brasília também sofreu alterações. O “Media Day” que seria realizado na quinta-feira (12) foi cancelado e a pesagem dos lutadores ocorreu sem presença de público.

No octógono, a luta principal no Nilson Nelson será entre o paulista Charles “do Bronx” e o estadunidense Kevin Lee, pelo peso leve (70 kg). Antes deles, os respectivos combates serão Demian Maia x Gilbert Durinho, Renato Moicano x Damir Hadzovic, Johnny Walker x Nikita Krylov e Massaranduba x John Makdessi.

CARD PRELIMINAR

No card preliminar, as lutas serão: Amanda Ribas x Randa Markos, Elizeu Capoeira x Alexei Kunchenko, Rani Yahya x Enrique Barzola, Mayra Sheetara x Maryna Moroz, Bruno Bulldoguinho x David Dvorak e Verônica Macedo x Bea Malecki.