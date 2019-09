Turismo Nacional está em SP; depois será Cascavel

A sexta e penúltima etapa do Turismo Nacional será disputada neste sábado e domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com mais de 70 carros na Classe 1 e na Classe 2. Entre os participantes da prova estarão os irmãos Felipe e Caíto Carvalho (foto), da equipe Sensei. Eles disputarão a Classe 1A. A programação em Interlagos prevê duas corridas para este sábado e duas para o domingo. Depois de São Paulo, a categoria desembargará em Cascavel para o encerramento da temporada, no próximo dia 28, no Autódromo Zilmar Beux.