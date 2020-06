Tupãssi registra primeira morte com suspeita de covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Tupãssi informou nesta quarta-feira (24), a primeira morte de um paciente com suspeita de covid-19 no município.

O paciente é um homem de 86 anos, morador de Tupãssi e apresentou os primeiros sintomas no dia 20 de junho e morreu nessa terça-feira (23) às 10h20. Ele estava internado na ala covid e apresentava como sintomas tosse e dispneia.

Foi realizada a coleta do material para exame método RT-PCR e encaminhado ao Lacen (Laboratório Central) do Paraná. A secretaria de Saúde, aguarda o resultado do exame.

O município também registrou mais quatro casos em investigação, cinco casos descartados e quatro curados. Dos 40 casos positivos, dois pacientes ainda estão internados, confira o boletim: