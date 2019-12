Tudo pronto para a Festa da Virada em Foz do Iguaçu

A contagem regressiva para 2020 já começou. Os preparativos para a Festa da Virada, na Praça da Paz estão finalizados e para a celebração do dia 31, muita animação e segurança esperam o público a partir das 21h.

Enquanto os visitantes passeiam pela praça, onde estão instalados os luzentes, terão também como opção uma visita à feirinha noturna. No palco, a Banda Detroit faz o clima ficar mais animado durante a espera.

No local, a Fundação Cultural contará com parcerias importantes para garantir o bem estar dos visitantes que escolherem a praça para aguardar 2020. “Teremos atendimento da Secretaria da Saúde com a disponibilidade de ambulância, além da presença de bombeiros civis, brigadistas, segurança privada e apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e Foztrans”, disse o diretor presidente da Fundação Cultural, Joaquim Rodrigues.

Com a virada, a festa estará completa com a queima de fogos à meia-noite. “Preparamos essa festa com muito cuidado e alegria, como um presente para a cidade”, comentou Rodrigues.

Celebrar

Este ano o Natal de Foz foi aberto em 11 de dezembro e contou com a participação efetiva de parceiros para a idealização da Casinha do Noel e do pinheiro de 28 metros.

Itaipu Binacional, Blue Park, Capobianco – Cirurgia Plástica, Cataratas Park Hotel, Cataratas S/A, Cellshop, Hotel Foz Plaza, Hotel Pietro Angelo, Hotel Rafain Centro, Loteadora Nova Esperança, Hotel Mabu, Óticas Carol, Auto posto Ouro Branco, Panorama Materiais de Construção, Recanto Park Hotel, Sindetur, Hotel Viale Cataratas, Hotel Viale Tower, Fundo Iguaçu e Visit Iguassu são os parceiros do Natal de Foz.

Desde o início da programação, artistas locais se intercalaram em apresentações no palco da praça. A receptividade do público foi imediata, com destaque para os vizinhos paraguaios. “A gente gosta de vir à Foz nessa época em especial, porque está tudo muito bonito. Dá para passear com as crianças em segurança, todo mundo fica mais livre e se diverte”, disse a artesã Soraida Ocampos.

Em família, muitos grupos espalham-se pela praça e repetem a visita duas ou três vezes. “A gente vem pelo menos dois dias durante a programação, e viemos sempre todos juntos. É diversão para todos”, disse Graziela Galeano, acompanhada de outras quatro famílias, assistiu aos shows de domingo acomodada numa cadeira de praia. “Como não posso circular muito (por conta de sua bengala) aproveito para escolher um lugar e aproveitar tudo daqui”.

Do palco, os artistas também puderam sentir a vibração do público. “Foi um show pra fechar o ano da melhor maneira possível, ficamos muito felizes por estar no palco e também pela resposta do público. Foi o melhor presente de fim de ano, e de boas vindas de 2020”, comentou a cantora Marina Araldi, que acompanhada dos músicos de sua banda abriu o show no domingo.

Fases

Um pequeno intervalo entre o Natal e o Ano Novo foi realizado, mas a programação artística retomou no último dia 27, desde então tem sido uma das grandes atrações do evento.

Após a Virada, no dia 31, as apresentações artísticas acontecem na praça, somente nos finais de semana, até dia 19 de janeiro. A visitação à Casinha do Noel será até o dia 6 de janeiro, assim como a decoração no Gramadão da Vila, idealizado pela Itaipu.

O Natal de Foz é uma realização da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Fundação Cultural, com patrocínio de Itaipu Binacional, Eletromil, Produssom, apoio institucional do Foztrans, Guarda Municipal, Polícia Militar e apoio da Solutudo, Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3 e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros.