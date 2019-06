Tríplice fronteira: Foz será piloto em projeto de inovação

Foz do Iguaçu – A cidade de Foz do Iguaçu é uma das escolhidas para participar do Innovact II, programa de inovação desenvolvido pela UE (União Europeia), em conjunto com a Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), que tem o objetivo de identificar e desenvolver cadeias de valor transfronteiriças, favorecendo associações UE-América Latina. O foco das ações será no desenvolvimento do turismo por meio das soluções criadas na área de TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) e embarcadas no contexto de cidades inteligentes e sustentáveis.

A informação foi divulgada pela Assespro-PR (Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação), principal articulador institucional da área de tecnologias informáticas no Paraná, ao lado da Governança Estadual de TIC.

O lançamento do Innovact II aconteceu em dezembro de 2018 e no início de 2019 houve um contato com as regiões escolhidas para conhecimento e desenvolvimento de trabalhos locais, mapeamento e seleção das cadeias de valor e identificação das regiões associadas à UE. O encerramento será em abril de 2020 e até lá serão realizadas, trimestralmente, reuniões nos locais.

A ideia é promover, com base em exemplos da experiência europeia, o desenvolvimento de estratégias, planos de ação e projetos ou programas concretos que possam ser implementados em um curto prazo, visando ao desenvolvimento das cadeias de valor escolhidas em cada região.

O programa pretende alcançar instituições políticas e autoridades nacionais e regionais, mas, principalmente, instituições e atores dos setores público e privado que possam ser beneficiados com a promoção de inovação e competitividade comercial. A inovação é uma das prioridades do programa, porque se mostra essencial à perspectiva de crescimento inteligente.