Tribunal do Júri condena mulher que atropelou três embriagada

Foz do Iguaçu – O Tribunal do Júri de Foz do Iguaçu condenou uma mulher de 43 anos de idade que em abril de 2017 atropelou um paraguaio e colidiu em uma motocicleta com duas pessoas. A mulher estava com a carteira de habilitação suspensa e dirigia embriagada, seguindo pela Ponte da Amizade em direção a Foz do Iguaçu.

O atropelamento do paraguaio foi no início da ponte e, mesmo com ele agarrado no capô do veículo, a condutora não parou, vindo a colidir frontalmente com a moto já no lado brasileiro. A primeira vítima não permaneceu no local. Os dois ocupantes da moto tiveram lesões corporais.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná, o carro seguia em alta velocidade. Após colidir na motocicleta, a motorista tentou fugir, mas policiais rodoviários federais a prenderam em flagrante. Segundo apurado, ela havia bebido em Foz do Iguaçu e depois cruzou a ponte para jogar num cassino paraguaio, onde também bebeu. Na volta para Foz, causou os acidentes.

O MP denunciou a ré por duas tentativas de homicídio, condução de veículo sob influência de álcool e violação da suspensão de dirigir, sustentando ter havido o dolo indireto (dolo eventual), uma vez que ela assumiu o risco de matar ao dirigir embriagada. A pena atribuída à ré foi de quatro anos, sete meses e 12 dias de reclusão, mais seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto.