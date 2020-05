Tribunal de Contas da União pede posicionamento do Inep sobre realização do Enem

O TCU (Tribunal de Contas da União) deu cinco dias para o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) se manifestar sobre o cronograma do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

No despacho, do dia 4 de maio, o ministro Augusto Nardes, do TCU, disse que a pandemia do novo coronavírus, tem profundos reflexos na educação devido a ausência de aulas presencias e indica existir necessidade de alteração do calendário da prova.

Ele afirma que a crise da covid-19 coloca em risco os princípios, diretrizes e objetivos do exame. As inscrições para o Enem abriram nesta segunda-feira (11). A manifestação do ministro foi dada em uma representação feita pelos deputados Idilvan Alencar (PDT-CE) e Túlio Gadêlha (PDT-PE). Os parlamentares pediram a suspensão do cronograma.

Entre 19 países que têm exames de ingresso no ensino superior similares ao Enem, apenas 5 mantiveram o calendário de aplicação de provas. O Brasil é um deles.