Três jogos movimentam a Série Ouro do Estadual

Cascavel – Na semana em que encerra sua fase classificatória, a Série Ouro do Paranaense de Futsal terá 13 confrontos nos próximos dias. Apenas nesta terça-feira serão três, sendo um pela penúltima rodada e outros dois por rodadas atrasadas, mas que podem influenciar na classificação, que já tem as oito equipes definidas rumo as quartas de final.

Às 20h, o já classificado Umuarama recebe o lanterninha e já rebaixado São Lucas em busca de pontos para não correr o risco de ser ultrapassado pelo Dois Vizinhos, que 20h30 desafia o Palmas, que luta conta a degola.

Quem também tenta se manter na elite do Estadual é o São José dos Pinhais, que às 20h15 recebe o Ampére, que não pode mais cair nem avançar de fase.

Amanhã, será a vez de Toledo e Marechal medirem forças por rodada atrasada, às 19h30, no Ginásio Alcides Pan, enquanto Foz Cataratas e Pato duelarão pelo fechamento da penúltima rodada, em Foz do Iguaçu, às 20h30.

Depois, no sábado, as 14 equipes do campeonato terão compromisso simultaneamente às 20h30, pela última rodada, a que definirá os confrontos das quartas de final e possivelmente o último rebaixado à Série Prata.