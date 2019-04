Três fatos extraordinários sobre o ovo

O nutricionista Diogo Círico costuma apresentar aos seus pacientes uma lista com os 40 tipos de nutrientes diferentes que o corpo humano precisa para “funcionar” perfeitamente. Eles se encontram em um relatório gigantesco de alimentos e em doses distintas — por isso, alguns alimentos são mais indicados do que outros. O importante, porém, é que, ao final de um dia, uma pessoa tenha consumido a quantidade que precisa de nutrientes.

Um deles é o ovo: considerado um alimento protéico completo do qual o corpo aproveita todos os nutrientes, como cálcio, ferro, vitaminas do complexo A, B e D e antioxidantes como a luteína e a xantina, que protegem a visão. Ele ainda é rico em uma substância denominada colina, que é excelente para o sistema nervoso central, para a transmissão dos impulsos nervosos e para toda parte da membrana da célula. No entanto, há mais coisas que fazem do ovo um ingrediente fundamental na dieta humana — e algumas delas são surpreendentes. A seguir, contamos três delas.

Os vinhos franceses usam ovos na receita

A grande maioria dos vinhos franceses usa uma antiga técnica de produção conhecida como finning, cuja função é clarificar a bebida. Para realizar o processo, as vinícolas usam as claras de ovos de galinha. Ainda que seja possível usar outros ingredientes para o mesmo fim, como gelatina, caseína e fibras de crustáceos e de peixes, os ovos são mais baratos e melhores para esse tipo de procedimento por causa da albumina.

Ricos nessa proteína, os ovos ajudam no processo de coagulação de todas as partículas indesejadas que ficam na bebida durante as fases de produção, como os taninos, que são proveniente das cascas das uvas. No entanto, dificilmente se sente o gosto do ovo no vinho, porque o clareamento é uma fase interna de toda a cadeia produtiva, não o final dela: após alguns dias de ação das claras, elas decantam e repousam no fundo dos barris — quando são retiradas juntamente com os resíduos coagulados.

Nas vinícolas francesas de Bordeaux, Montpellier e Toulouse é comum o uso de até três claras de ovos para cada barril com capacidade para 210 litros de vinho. As granjas dos cultivadores são tão grandes que eles criaram até um doce feito a partir das claras de ovo usadas: o canelé.

O ovo é um dos alimentos ideais para o pré-treino

Segundo Círico, nutricionista da Growth Supplements, a alimentação ideal antes de um treino deve acontecer 120 minutos (ou duas horas) antes do período de esforço físico. Se o indivíduo conseguir seguir exatamente essa orientação, o melhor dos mundos é que coma carboidratos de boa qualidade, como batatas doce, salsa ou yacon, mandioca, aveia ou gérmen de trigo, além de proteínas de alto valor biológico, como a clara de ovo. Se consumida nesse espaço de tempo, ela faz a vez de suplementos como o Whey Protein.

“Alimentos como ovo, carne, leite e seus derivados levam proteínas, vitaminas, minerais, gorduras e outros elementos ao corpo, fazendo com que a digestão seja lenta. Como suplementos contêm apenas proteínas, a digestão é muito mais rápida, mas o ideal é que seja consumido de forma rápida”, afirma.

As proteínas encontradas em alimentos como a clara do ovo são responsáveis por auxiliar na síntese do músculo, enquanto os carboidratos ajudam na recuperação muscular. Segundo o nutricionista, a refeição que antecede o treino é uma das mais importantes, porque é a responsável direta pela manutenção do desempenho atlético do indivíduo.

“Nas horas que antecedem a prática esportiva, é interessante que haja predomínio de carboidratos, pois estes são os elementos usados preferencialmente pelo tecido muscular. Devemos ainda consumir outras proteínas para que os aminoácidos (em especial, os de cadeia ramificada) também sejam usados como fontes de energia e ajudem a evitar a fadiga”, completa.

A casca do ovo também é rica e saudável

A casca do ovo é repleta de carbonato de cálcio, o principal ingrediente de alguns antiácidos vendidos nas farmácias e que são procurados quando se está com azia ou má digestão. Apesar de ser leve, ela representa quase 75% do peso total de um ovo de galinha normal e, ao contrário do que parece, possui poros que permitem que o ar chegue até a clara.

Além disso, o cálcio da casca de um ovo ajuda na formação dos ossos e dos dentes e, junto a outros elementos reguladores, garante a manutenção do equilíbrio no organismo. Recentemente, pesquisadores britânicos criaram uma uma farinha feita com a casca que pode ser utilizada em vários pratos, como sanduíches, vitaminas e sucos, mas é possível fazê-la em casa: triturando-a, ela pode ser usada em receitas de feijão e de salada. De acordo com especialistas, uma colher de café da casca do ovo ao dia já traz uma dose considerável de cálcio para a saúde. Além de ser indicado para a nossa alimentação, o pó da casca de ovo também pode usado na horta, vaso de plantas ou na alimentação dos animais.