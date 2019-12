Três empresas são habilitadas na abertura da licitação para a reforma da nave central do Teatro Municipal

Foi aberta na tarde desta quarta-feira (4) no Departamento de Gestão de Compras da Prefeitura de Cascavel a licitação, modalidade Tomada de Preços 32/2019, da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes para contratar a empresa que fará a reforma da plateia do Teatro Municipal Sefrin Filho de Cascavel. Das cinco empresas do ramo da construção que manifestaram interesse, três foram habilitadas e duas não atenderam ao edital, sendo inabilitadas por falta de documentação.

Ao fim da sessão abriu-se prazo recursal até o dia 12 de dezembro para que as participantes possam apresentar razões recursais. Após este período, será marcada a data da sessão de abertura dos envelopes com as propostas de valores, que estão sob a guarda da comissão de licitação. O valor máximo desta licitação é de R$ 271,583,96. Será declarada a empresa que apresentar a proposta de menor preço.

A reforma prevê a adequação do espaço entre as poltronas da nave- mãe, a correção da iluminação baixa (no piso entre as poltronas) e a nova identificação nas fileiras, além do novo piso da plateia. O contrato terá vigência de 150 dias a partir da data da assinatura da ordem de serviço, com prazo de execução de 90 dias.