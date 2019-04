Três casamentos coletivos serão realizados no mês de maio em Toledo

O tradicional Casamento Coletivo Cidadão de Toledo chega a mais uma edição e será realizado em três sábados no mês de maio. Ao todo serão 95 casais que dirão o “sim” em frente aos familiares e amigos. Os eventos serão realizados no Centro Cultural Ondy Hélio Niederauer e no Certi (Centro de Revitalização da Terceira Idade), do Jardim Coopagro.

No Ondy, os casamentos serão nos dias 18 e 25 de abril, a partir das 9h. E no dia 1º de junho, no Certi Coopagro, também a partir das 9h. A ação é uma realização da Prefeitura de Toledo, por meio da SPM (Secretaria de Políticas para Mulheres).

A secretária da SPM, Larissa Ribeiro, destaca que a maioria dos casais já vive junto e está regularizando a união. “Essa é uma oportunidade para que estejam em uma união estável de forma regular”.

Orientações

Entre os dias 8 a 12 de abril os casais serão atendidos nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social), onde alunos do curso de Direito da FAG – Campus Toledo, realizarão orientações jurídicas para a assinatura dos documentos para firmar os casamentos. Durante esse atendimento, os casais devem levar os padrinhos e testemunhas para a assinatura da documentação.

O casamento é realizado no civil, sem custos e para a inscrição os noivos devem ter renda menor a três salários mínimos e ter o CAD (cadastro único) atualizado. No ano de 2017, foram realizados 74 casamentos e em 2018 foram 123.