Tratamentos de varizes e microvarizes sem cirurgia

Varicose veins — Painful varicose veins (spider veins, varices) on a severely affected leg. Ageing, old age disease, aesthetic problem concept.

Tratar varizes e microvarizes pode ser mais fácil que você imagina. “Microvarizes e varizes mais internas nas pernas já contam com procedimentos extremamente eficazes como ClaCs, Clafs e laser endovenoso – os mais requisitados para os pacientes que buscam resultados rápidos e com pouco tempo de recuperação sem exposição ao sol”, conta a cirurgiã vascular e angiologista Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

A médica detalha as novidades:

ClaCs: ótimo para microvarizes e varizes

Como age: procedimento une laser não invasivo e injeções de glicose (e não há problema para diabéticos). “Após a utilização do laser, a glicose é aplicada na veia [que já está sensibilizada com o disparo do laser]. O fluxo de sangue fica lentificado e permite que a glicose permaneça mais tempo em contato com o vaso, que vai secar”, explica. No geral, de uma a três sessões, com intervalo mensal, resolvem o quadro.

Benefícios: dá resultados mais rápidos do que a aplicação convencional de glicose e requer pouco tempo sem exposição solar (sete dias).

Clafs: ideal para varizes e áreas com muitos vasinhos

Como age: Modalidade que usa o laser transdérmico seguido de injeção de espuma de baixa potência. “Essa espuma é menos agressiva e minimiza os riscos de mancha”, afirma Aline.

Benefícios: Ótimo para varizes um pouco mais calibrosas e áreas com muita quantidade de vasinhos. Excelente para vasinhos muito antigos e em grande quantidade.

Laser Endovenoso para varizes mais internas

Como age: sem cortes, a veia é puncionada e uma fibra é colocada através de um introdutor dentro dela. “A ponta da fibra é posicionada na virilha [guiada por ultrassom]. A outra extremidade da fibra é então conectada a um aparelho de laser ou radiofrequência que vai liberar uma energia que queima a veia”. A fibra então é retirada lentamente enquanto a veia vai sendo cauterizada em todo o segmento a ser tratado. O interessante é que a veia não é retirada, ela vai ser queimada e se transformar em um cordão fibroso (uma cicatriz) não participando mais da circulação das pernas”, comenta. Recuperação de 4 a 6 dias.

Benefícios: permite um retorno mais rápido as atividades e gera bem menos hematomas do que a cirurgia convencional.