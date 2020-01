Trasncatarina tem novidades

Para o 12º Transcatarina – que será realizado de 7 a 11 de julho -, as categorias de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light) terão novos responsáveis pelo levantamento dos percursos: Vander Hirt (o Fritão) e André Muniz (o Deco). Ainda, há as categorias Passeio Radical e Adventure, que possuem outros coordenadores. “Convidamos o Fritão para assumir a direção técnica de prova; ele tem uma larga experiência na organização do RallyPR e do Transparaná, além de ser um excelente navegador”, declarou o diretor-geral do Transcatarina, Edson João da Costa.

