Transpoeste monta estandes e terá duas palestras na quinta

Cascavel – É grande a movimentação no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, onde são finalizados os preparativos para a realização da Transpoeste – Feira de Negócio e Transporte do Oeste do Paraná, que ocorrerá de 20 a 22 deste mês.

O presidente do Sintropar (Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas), Wagner Adriani Souza Pinto, lembra que a entrada é franca e o evento é aberto a todos os interessados.

A Transpoeste põe em evidência o setor que gera mais de 120 mil empregos diretos em 26 municípios da região, com um faturamento bruto anual próximo de R$ 12 bilhões.

A feira começou a ser pensada há cerca de cinco anos, quando se percebeu a tendência por esse tipo de evento regional. Desde 2017 o tema foi bastante debatido, até chegar ao evento que será aberto nesta quarta-feira, quando as maiores empresas do segmento de transporte rodoviário do Brasil participam da Transpoeste.

A base do Sintropar alcança 26 municípios onde estão instaladas 1.532 empresas de transportes rodoviários de cargas com idade média de 11 anos. A geração de empregos é ponto forte das empresas, chegando a 128 mil vagas diretas. Manter essa estrutura funcionando demanda 5,2 milhões de litros de diesel por ano. “A Transpoeste vai entrar para o calendário nacional das grandes feiras do setor e, a exemplo de outros eventos, contribuirá para fomentar o comércio, os negócios e o turismo de Cascavel e região”, diz Wagner.

Participantes

Scania/Cotrasa, Volvo/ Nórdica, Transpocred, Trucks Control – OnixSat, DAF/arigui, Facchini/ Rodocame Randon/ Rodoparana, FM Pneus, Sicoob. Target; Sansuy, Mercedes Benz, MAN, Dinâmica Seguros, Trade Vale, Autotrac, Funcional Consultoria. Agricopel, Abrascam, Wiki, Global, Transdesk, Noma, Injendiesel, Engerisco e GP Combustíveis.

Palestras

O segundo dia da Transpoeste (quinta-feira, 21) reserva espaço para duas interessantes palestras. Às 17h José Geraldo Vantine vai abordar o tema “Logística do Agronegócio no Oeste do Paraná” e, às 18h30 será a vez de Uesley Lima falar sobre “Oportunidades Financeiras para os empresários do transporte de cargas e do Agronegócio”.

Vantine é fundador e CEO da Vantine Logistics & Supply Chain Consulting desde 1986, carreira integralmente dedicada às atividades de logística. O primeiro passo profissional foi dado na General Motors do Brasil e em apenas cinco anos se tornou o mais jovem superintendente no setor de Movimentação e Armazenagem, nome dado à Logística Industrial à época.

Uesley Lima dedica sua vida profissional ao mercado financeiro. É o fundador do Grupo The One, empresa de educação com o objetivo de ensinar as pessoas com ou sem experiência a operarem profissionalmente na Bolsa de Valores, revelando essa modalidade de investimento através de uma linguagem simples, com conteúdo exclusivo e de alta qualidade desenvolvido por ele nos mais de 15 anos dedicados a esse mercado Ministrou centenas de palestras em dezenas de Entidades setoriais, Federações de Indústrias, bem como em Congressos, tanto no Brasil como Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Equador, Estados Unidos, França, Espanha e Portugal, entre outros.