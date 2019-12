Transplantes voltam em janeiro, mas equipe deve ser contratada

Cascavel – Após a confirmação da liberação do Hospital do Coração (Salete) para a retomada da realização de transplantes de rim e acompanhamento de pacientes, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) afirmou que, por meio de uma reunião com a coordenação da Central de Transplantes, o hospital teve o credenciamento liberado por um ano, pois enviou o documento que faltava da vigilância sanitária. Durante esse período será avaliado o número de transplantes bem como a qualidade dos procedimentos realizados na unidade.

A retomada dos atendimentos só deve ocorrer em janeiro, após a publicação da portaria que formaliza o credenciamento, provavelmente na segunda quinzena do mês.

Contratação de equipe

Outra exigência que terá que ser cumprida pelo hospital é a contratação de uma equipe de captação de órgãos. Hoje, de acordo com a Sesa, a unidade utiliza o serviço de um profissional da Uopeccan, o que não será mais permitido.

Atendimentos continuam

A suspensão do credenciamento do hospital aconteceu ainda no fim de setembro porque a unidade não enviou os documentos necessários para a renovação do contrato, entre eles o laudo da Vigilância Sanitária.

Desde então os pacientes são atendidos no Hospital Angelina Caron, de Campina Grande do Sul, com despesas de diária e deslocamento sendo custeadas pelas secretarias de Saúde dos municípios onde moram.

A reportagem tentou contato com os responsáveis pelo hospital, mas até o fechamento da edição não houve retorno.