Transplantes suspensos: prefeitura vai custear viagem de pacientes a Curitiba

Cascavel – A suspensão do serviço de transplante de rim no Hospital do Coração, de Cascavel, deve trazer dificuldades não só para os pacientes que aguardam na fila ou que já realizaram o procedimento e fazem o acompanhamento periódico com os médicos especializados, mas também vai pesar no bolso da Secretaria de Saúde de Cascavel. Isso porque todos esses pacientes terão de ser atendidos na Região Metropolitana de Curitiba.

O secretário Thiago Stefanello diz que ainda não sabe quanto será o gasto, já que vai depender do número de pacientes que precisarem do serviço. “Todo paciente que precisa viajar para fora do domicílio para consultas pelo SUS tem o custo do deslocamento arcado pelo Município. Não tem ainda como estimar quanto será esse custo, pois depende da quantidade de viagens. Mas é gasto com diárias, horas extras, combustível, entre outros. Fato é que vai aumentar as despesas”, enfatiza Thiago.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que, até que a situação seja resolvida, o serviço transplantador buscou alternativas na rede de transplantes do Estado encontrando capacidade de absorção dos pacientes de Cascavel no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul.

Ressaltou ainda que credenciamento do Hospital Nossa Senhora de Salete venceu em 30 de setembro e que tem 90 dias para apresentar a documentação e renovar o contrato, porém, dentre as documentações está a licença sanitária, que não foi concedida pelo Município por irregularidades.

De acordo com o secretário de Cascavel, o hospital precisa requisitar e resolver a situação com o Ministério Público, já que a situação faz parte de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em 2015 e que ainda não foi cumprido.