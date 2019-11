TRAGÉDIA: Carro cai em ponte; Homem e bebê de seis meses morrem

Uma tragédia foi registrada no fim da tarde deste domingo (10) na comunidade de São Sebastião, zona rural de Salto do Lontra. Um veículo caiu numa ponte de madeira e um homem e um bebê de seis meses morreram.

Segundo informações da imprensa local, um veículo ocupado por seis pessoas caiu de uma ponte de madeira. Os envolvidos são todos da mesma família e estariam voltando para casa após visitar parentes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem morreu no local do acidente e um bebê de apenas seis meses chegou a ser socorrido mas morreu ao dar entrada no hospital. As outras quatro pessoas sofreram ferimentos e foram removidas ao hospital em Francisco Beltrão.

A família seria de Nova Esperança do Sudoeste.

A criminalística realizou a perícia no local e em seguida os corpos foram removidos ao IML de Francisco Beltrão.

Fonte: PPnews/Rádio Independência