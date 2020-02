Toyota Series entra na reta final

A Toyota Racing Series entra em sua reta final e disputa neste fim de semana a quarta e penúltima rodada tripla da competição. Desta vez, a briga entre os 20 pilotos da categoria neozelandesa será no traçado de Pukekohe Park, que conta com 2,91 km de extensão.

O brasileiro Caio Collet, que corre na categoria pela primeira vez e defende a equipe MTEC Motorsport, segue confiante e espera voltar a lutar por vitórias. Seis pilotos já cruzaram a linha de chegada em primeiro nas nove provas até aqui. Collet foi um deles, ao vencer a corrida 1 da segunda etapa.

No fim de semana passado, o piloto não conseguiu repetir os resultados na terceira etapa, mas, mesmo assim, conquistou dois quartos lugares e um sexto, somando bons pontos. Em sétimo no campeonato, ele ainda luta para “descontar” os problemas enfrentados na primeira etapa, quando foi punido, após vencer a primeira corrida, e abandonou as provas seguintes.

“O fim de semana passado ficou abaixo da expectativa, por isso, nesta etapa vamos trabalhar duro pra tentar voltar ao lugar mais alto do pódio”, declarou Collet, que é integrante do programa Renault Sport Academy.

“Independentemente dos pontos que perdemos na primeira etapa, acredito que ainda temos chance de ficar entre os três primeiros do campeonato. Estamos sempre entre os mais rápidos, em todos os fins de semana, então vou em busca desse objetivo nessas provas finais”, completou o brasileiro de 17 anos.

A programação em Pukekohe Park terá início nesta quinta-feira, com testes coletivos. Na sexta, os pilotos participam de três treinos livres. No sábado, haverá o classificatório da corrida 1 às 10h55 local (18h55 ainda de sexta-feira pelo horário oficial do Brasil) e a disputa da prova, às 14h19 local (22h19 de sexta-feira pelo horário de Brasília).

No domingo, o dia começa com o treino classificatório para a corrida 3 (10h13 local – 18h13 de sábado ainda no Brasil). As provas ocorrem na sequência: corrida 2 às 13h37 local (21h37 de sábado em Brasília) e corrida 3 às 16h57 local (0h57 de sábado para domingo no Brasil). As duas primeiras provas terão 20 voltas e a última, 25.

Classificação, após 3 de 5 etapas (Top 10):

1º) Igor Fraga (Bra), com 219 pontos

2º) Liam Lawson (NZl), 202

3º) Grégoire Saucy (Sui), 171

4º) Franco Colapinto (Arg), 165

5º) Yuki Tsunoda (Jap), 157

6º) Lirim Zendeli (Ale), 147

7º) Caio Collet (Bra), 141

8º) Petr Ptacek (CZe), 123

9º) Oliver Rasmussen (Din) 105

10º) Ido Cohen (Isr), com 93 pontos

APK renasce

A APK (Associação dos Pilotos de Kart de Curitiba) está renascendo. Agora será comandada pelo piloto Wagner Ebrahim.

Penske

A Penske confirmou o neozelandês Scott McLaughlin no GP de Indianápolis de Fórmula Indy. A prova será disputada no dia 9 de maio. Com isso, o brasileiro Helio Castroneves, que nos dois últimos anos participou a competição, irá disputar somente as 500 Milhas de Indianápolis neste ano, no dia 24 de maio.