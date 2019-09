Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular já arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos

A 17 dias da 12ª edição do Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular, a organização já arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis, superando a meta prevista para todo o evento e igualando o total alcançado no ano passado. Os alimentos serão distribuídos para entidades assistenciais de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Céu Azul e Medianeira.

A disputa será no dia 22 de setembro (domingo), no Gramadão da Vila A, das 9h às 18h. Neste ano, a organização é da Itaipu Binacional, para comemorar os 45 anos da Segurança Empresarial da empresa. O apoio é do Rotary Club Santa Terezinha de Itaipu, Lions Club Cataratas e Associação Recreativa e Esportiva Segurança Física (Aresf).

Pela primeira vez, o Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular ocorrerá simultaneamente ao 7º Passeio Ciclístico Solidário, organizado pelo Rotary Club de Foz do Iguaçu Grande Lago, com apoio de Itaipu. A largada vai ser também no Gramadão, com dois percursos programados: um de 14 quilômetros e outro de 30 quilômetros (saiba mais abaixo).

A participação em ambos os eventos será condicionada à doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que se somarão às 10,1 toneladas já arrecadadas. O idealizador do torneio, Gabriel de Campos Neto, da Divisão de Segurança da Central da Itaipu, disse que as doações antecipadas foram feitas por mais de 35 empresas da região, de diferentes setores da economia.

“Estamos surpresos e agradecidos com o resultado obtido até agora”, afirmou nesta quinta-feira (5). “Sinceramente, não acreditava que chegaríamos neste ano às 10 toneladas previstas. Os alimentos vão alimentar centenas de pessoas”, afirmou.

A expectativa agora é alcançar uma arrecadação de 11 toneladas de alimentos, incluindo o material que será doado pela comunidade no dia do evento. Com esse volume será possível beneficiar 22 entidades da região.

O diretor-geral brasileiro da usina, general Joaquim Silva e Luna, comemorou o resultado. Segundo ele, a arrecadação comprova que a cidade não apenas apoia a festa, que já é tradicional, como está disposta a contribuir em ações solidárias. “Esse é um evento para toda a comunidade e Itaipu tem orgulho em participar.”

Premiação

Nesta semana, também foi definida a premiação para o Torneio Sul americano de Arremesso de Celular. Os prêmios serão divididos em três categorias (infantil, juvenil e adulto), do primeiro ao terceiro colocados, no masculino e no feminino. Ao todo, serão 18 contemplados.

Os melhores participantes vão receber: smartphone Xiaomi MI 8 lite 64 GB 4 GB RAM (1º lugar em cada categoria); leitor de livros digital Kindle 10ª geração 8GB (2º lugar); e relógio Smart Watch Xiaomi Amazfit BIB (3º lugar). A cerimônia de premiação está prevista para as 16h30.

Passeio Ciclístico

A concentração para o 7º Passeio Ciclístico Solidário, no dia 22 de setembro (domingo), será às 7h, no Gramadão da Vila A, com largada prevista para as 8h. O percurso de 14 quilômetros será Gramadão-Barreira de Controle de Itaipu, com a participação livre para todas as idades.

Já o percurso de 30 quilômetros será do Gramadão até o Mirante Central de Itaipu e, de lá, retorno até o Gramadão. Poderão participar ciclistas a partir de 12 anos e, neste percurso, é obrigatória a inscrição prévia (preencha o formulário neste link: http://abre.ai/circuitodeciclismoitaipu).

Em ambos os percursos, os participantes deverão usar luva e capacete. Também deverão doar dois quilos de alimentos no dia do evento. Mais informações pelo telefone (45) 9 8823-0667.

Eventos paralelos

O público que for ao Gramadão da Vila A, no dia do Torneio de Arremesso de Celular, vai encontrar uma série de eventos e serviços, como orientações e exames de saúde, consultas jurídicas, apresentação de adestramento de cães, blindado do Exército, exposição de carros antigos e atividades para crianças.

Um dos eventos paralelos mais importantes será a 10ª edição do Mutirão de Resíduos Eletrônicos, com posto para coleta do chamado lixo eletrônico (computadores de mesa, notebooks, celulares, monitores e eletroeletrônicos em geral). Não serão recebidos toners, pilhas e lâmpadas. O objetivo do mutirão é conscientizar a população sobre a destinação correta do lixo eletrônico.