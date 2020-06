Toledo registra mais três mortes por coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Toledo comunicou nesta quarta-feira (24), que mais três óbitos foram pelo novo coronavírus foram confirmados nesta manhã. Os pacientes eram dois homens e uma mulher.

O primeiro caso diagnosticado com o novo coronavírus foi um homem, 74 anos, com início dos sintomas em 10/06/2020. Ele coletou exames em 13/06/2020 e teve resultado positivo em 16/06/2020. Evoluiu para óbito em 22/06/2020. A mulher de 87 anos teve início dos sintomas em 09/06/2020, e realizou exames em 13/06/2020, o qual foi positivo para a covid-19. Ela estava internada em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e evoluiu para óbito na terça-feira (23).

O terceiro óbito, trata-se de um homem com 49 anos, com diagnóstico positivo para covid-19 no dia 21. Ele estava internado e evoluiu para óbito no início na noite de ontem (23).

A administração municipal emitiu uma nota reforçando a solidariedade com as famílias pelo momento de dor e enfatiza todas as recomendações para evitar o contágio. “Fiquem em casa se puderem. Caso seja preciso sair de casa, usem máscara, mantenham distância mínima de 1,5m de outras pessoas e evitem aglomerações. Não se esqueçam de lavar sempre as mãos e passar álcool em gel, e demais medidas definidas em decreto para controle da propagação do novo coronavírus na cidade.

Conforme o último boletim de ontem (23), foram registrados 74 novos casos da doença.Toledo registra 873 casos confirmados até agora.