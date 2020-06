Toledo registra mais duas mortes e 74 casos de covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde de Toledo confirmou nesta terça-feira (23) mais dois óbitos de moradores da cidade por covid-19.

O primeiro deles ocorreu no dia 19 de junho (sendo noticiado naquela data como caso suspeito), o qual foi confirmado por meio do teste de RT-PCR. Trata-se de um homem de 71 anos, que registrou início dos sintomas em seis de junho, sendo internado no Pronto Atendimento Municipal (PAM) no dia 14 e transferido para leito de UTI da HOESP na terça-feira seguinte (16).

O segundo óbito, trata-se de um homem de 87 anos, ocorrido na sexta-feira (19). O paciente foi atendido no PAM no dia 15 de junho, com histórico de febre e tosse seca. Conforme o prontuário, coletou RT-PCR e permaneceu internado, evoluindo para óbito. O exame foi positivo para a covid-19.

Além dos óbitos, a Secretaria de Saúde registrou nesta terça-feira (23), 74 novos casos da doença, sendo que 48 são do setor público e 26 do setor privado. Entre aqueles do setor público, 24 foram identificados por RT-PCR (08 homens e 16 mulheres) e 24 por meio de Testes Rápidos (13 homens e 11 mulheres). Dos casos confirmados no setor privado, 14 foram identificados por meio de RT-PCR (08 homens e 06 mulheres) e 12 através de Testes Rápidos (10 homens e 02 mulheres). Toledo registra 873 casos confirmados até agora.

Veja o boletim completo: