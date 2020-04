Toledo recebe mais de 600 testes rápidos da covid-19

A Sesa (Secretaria da Saúde do Estado do Paraná ) encaminhou 640 testes rápidos (32 caixas de 20 unidades) de covid-19 para Toledo. Estes exames serão restritos a profissionais da saúde, segurança pública e pessoas que apresentem: febre de início súbito acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas: mialgia (dor muscular), cefaleia (dor de cabeça) ou artralgia (dor nas articulações).

Para o melhor aproveitamento destes insumos importados da China e constituídos de anticorpos de Sars-Cov-2 (novo coronavírus), protocolos estabelecem que só sejam usados após sete dias do aparecimento ou três dias depois do desaparecimento dos sintomas menos severos. Pacientes com sintomas mais graves estão sendo submetidos ao exame laboratorial (RT-PCR).