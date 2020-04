Toledo proíbe a entrada de crianças em estabelecimentos comerciais

A partir desta quinta-feira (9) está proibida a entrada de crianças de até 12 anos em estabelecimentos comerciais de Toledo. A medida faz parte do novo decreto da Prefeitura para evitar a propagação do novo coronavírus no município.

Confira o artigo:

Art. 1º – Fica proibido o ingresso de crianças, assim entendidas as pessoas com até 12 anos de idade, em estabelecimentos comerciais no Município de Toledo, a partir de 9 de abril de 2020 e enquanto perdurar a situação epidêmica relacionada ao novo coronavírus.