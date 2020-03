Toledo descarta duas suspeitas de covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Toledo informou que recebeu o resultado de dois exames de pacientes suspeitos de covid-19, e o resultado testou negativo para a doença. A paciente são duas mulheres, de 39 e 55 anos e permanecem em isolamento domiciliar por sete dias.

Outros 11 casos continuam em investigação como suspeitos, sendo nove para coronavírus e dois casos suspeitos de síndrome respiratória aguda grave ( SRAG), as quais se os exames forem negativos serão testados para coronavírus.

A prefeitura também anunciou mudanças no processo de atendimento em saúde no município. Acompanhe no vídeo.