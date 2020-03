Toledo decreta situação de emergência em função da dengue

Agora é oficial. O prefeito Lucio de Marchi assinou o Decreto 746/2020 tornando pública a situação de emergência no Município de Toledo, “em razão de situação anormal decorrente de iminente perigo à saúde pública, visando à adoção de medidas necessárias ao combate da proliferação do mosquito Aedes aegypti e ao controle das doenças ocasionadas pelos vírus por ele transmitidos”.

Um Comitê Gestor da Secretaria de Saúde tem se reunido periodicamente para acompanhar e avaliar as informações acerca da evolução da doença no Município e realizar os encaminhamentos necessários relacionados ao fluxo de atendimento, diagnóstico, tratamento, entre outros.

O último boletim confirma 702 casos de dengue na cidade.

Atendimento

A secretária de Saúde, Denise Liell, alerta a população sobre como proceder em caso de suspeita da doença: “Nós estamos em situação de epidemia, por isso é muito importante que, ao perceber sintomas de febre alta, dor muscular e manchas no corpo, procure imediatamente os serviços de saúde, que pode ser a unidade básica mais próxima de sua residência”.

Segundo ela, apenas os casos mais graves devem ir direto ao Mini Hospital ou até a UPA. O crescente aumento de casos suspeitos ocasiona uma fila demorada de espera nos serviços de emergência. Ao procurar a rede básica, é possível reorganizar os atendimentos e desafogar os serviços de emergência, assim poderão atender os casos mais graves.

Combate

Com o Decreto de Estado de Emergência em função da epidemia de dengue, a Secretaria de Saúde poderá utilizar de todos os recursos disponíveis da prefeitura e de uma forma menos burocratizada para combater a doença.

“Nós já estamos trabalhando desde janeiro, porque sabíamos que essa situação iria acontecer, orientando a comunidade a fazer a eliminação do criadouro, lá no seu ambiente, porque o mais importante que o cidadão deve fazer é eliminar o criadouro do mosquito em sua residência, principalmente neste momento”, reforçou a secretária de Saúde.

Foram canceladas as atividades de rotina, todas as reuniões de equipe e visitas domiciliares do médico nos próximos 30 dias estão suspensas. A estimativa do Comitê Gestor da Saúde é que esse quadro epidêmico esteja estabilizado em menos de um mês. “Mesmo estando com os sintomas de dengue, é importante que as pessoas continuem os cuidados com o quintal, usar sempre repelente e spray aerosol. E procurem o atendimento médico o mais rápido possível se os sintomas se manifestarem. Só fazendo cada um a sua parte é que vamos combater a doença”, complementou Denise Liell.

A secretária também elogiou as comunidades que estão realizando mutirões e compartilhando informações para reduzir o número de casos.