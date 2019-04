Toledo convida população para participar das conferências sobre o Plano Municipal de Educação

A Prefeitura de Toledo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED) informou que já estão estabelecidas as datas para as Pré – Conferências e Conferência sobre o Plano Municipal de Educação (PME). O plano representa a evolução da educação fundamentada na caminhada e no que pode ser projetado para o setor educacional.

Essa orientação da Política Educacional do Município de Toledo seguirá seguem anos das décadas de 2015 a 2024. Ela contempla as diretrizes, metas e estratégias de ação, para todos os setores Público e Privado de Ensino, em todos os níveis, etapas e modalidades.

A Conferência será realizada nos dias 16 e 17 de maio de 2019, na Unipar Campus I, mas, antes disso teremos as Pré – Conferências Os principais objetivos das Pré-Conferências é esclarecer a população presente sobre o Plano Nacional da Educação e dar um panorama sobre os eixos de serão avaliados durante a Conferência.

A Diretora do Departamento de Ensino da SMED, Elissiane Aparecida Zen do Amaral, faz um convite a comunidade toledana. “Toda a população poderá participar. Este é um momento muito importante para que se possa avaliar o que o município já conseguiu concluir e/ou está em andamento e também será um momento para avaliar o Plano e reorganizar as metas que por ora, ainda não foram iniciadas”, explica.

A Secretaria Municipal da Educação espera uma expressiva participação de todos os envolvidos, com a Educação Pública e Privada, Conselhos, Associações dentre outras entidades que pensam os direitos e deveres dos cidadãos.

