Toledo confirma primeiro óbito por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Toledo confirmou neste domingo (31) a primeira morte causada pela Covid-19. Trata-se de um homem de 63 anos, que deu entrada em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no último domingo (24) com sintomas da doença, ele ficou em observação e foi coletado material para exame. Na segunda-feira (25) ele foi transferido do Hospital Bom Jesus e na quarta-feira (26) houve a confirmação do diagnóstico para o novo coronavírus.

O homem apresentava uma série de comorbidades como: diabetes, hipertensão, obesidade, problemas relacionados à próstata e veio à óbito na tarde deste domingo (31).

De acordo com a Secretária de Saúde, Denise Liell, o homem teria sido infectado no ambiente de trabalho. Ela não citou o ramo de trabalho, apenas informou que ele viajava a trabalho e teria contraído o vírus em uma dessas viagens, e pediu para que a população reforce o isolamento social e os cuidados para o enfrentamento e prevenção da doença.

Confirmações

O número de casos no município já chega a 32, com quatro novos casos confirmados durante o fim de semana. Um deles é de uma mulher de 53 anos, que não tem histórico de viagem, por isso é considerado caso de transmissão local. O segundo é de um homem de 42 anos, que teve contato com um paciente que teve diagnóstico da doença no local de trabalho. Os outros dois casos são de um mulher de 41 anos e um homem de 48 anos.