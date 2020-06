A Secretaria de Saúde de Toledo confirmou mais 46 casos de covid-19 no município. A informação foi repassada pela Secretaria de Saúde do município no boletim oficial desta quinta-feira (25).

Desde o início da pandemia já foram notificados 2.031 casos, 358 pacientes estão recuperados e 515 casos foram descartados.

Dos casos positivos, 29 estão hospitalizados em enfermaria e 17 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).