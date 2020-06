Toledo confirma mais 38 casos e duas mortes pelo novo coronavírus

A Secretaria de Saúde de Toledo confirmou na tarde desta segunda-feira (29), mais 38 casos da covid-19 no município, 21 deles foram confirmados no Sistema Único de Saúde e 17 na Saúde privada e suplementar.

Com esses casos, Toledo agora contabiliza 1204 casos de covid-19 com 432 recuperados. Dos casos positivos, 18 estão internados em enfermaria e 18 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O primeiro óbito é de uma paciente do sexo feminino de 80 anos, foi atendida no Pronto Atendimento Municipal em data de 18/06/2020. Naquela data foi realizada a coleta de RT.PCR. Paciente se encontrava internada em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em serviço hospitalar fora de Toledo e evoluiu para óbito nesta segunda-feira (29).

O segundo óbito confirmado é de um paciente do sexo masculino, 59 anos, que foi atendido no Pronto Atendimento Municipal em data de 20/06/2020, com coleta de RT.PCR. Foi transferido para serviço hospitalar fora de Toledo e estava internado em leito de UTI, evoluindo para óbito na última quinta-feira, dia 25/06.

Dos 38 novos casos confirmados para a covid-19, em Toledo, deles foram confirmados no Sistema Único de Saúde e 17 na Saúde privada e suplementar. Dos confirmados no SUS 14 foram através de RT-PCR (7 masculinos e 7 femininos) e 7 por teste rápido (4 :masculinos e 3 femininos). Entre os casos confirmados no setor de Saúde privada e suplementar, 7 foram por RT-PCR (5 masculinos e 2 femininos) e 10 através de testes rápidos (7 masculinos e 3 femininos).

*Data da morte do primeiro paciente corrigida Às 18h07