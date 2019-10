Titãs comemora 20 anos com show épico em Cascavel

No próximo dia 25, Cascavel recebe uma das maiores bandas de Rock Nacional que o país já viu, o Titãs. A banda desembarca em Cascavel para comemorar os 20 anos, tocando os maiores sucessos em um show acústico e mostrando uma pontinha do novo álbum “Doze Flores Amarelas. O evento será no Tuiuti Esporte Clube a partir das 21h.

Os Titãs são incansáveis

Os Titãs seguem na estrada com o show Elétrico, com um mix de grandes sucessos e algumas canções de “Doze Flores Amarelas”, primeira ópera rock brasileira e último álbum da banda. Nesse show, o Titãs realiza o desejo de fãs que exigem desde 2017 uma comemoração pelos vinte anos do clássico Titãs Acústico MTV.

Lançado em 1997, Titãs Acústico MTV foi um projeto de extraordinário sucesso, o mais exitoso de todos os Acústicos MTV, um fenômeno com mais de dois milhões de cópias vendidas, ganhador de discos de ouro, platina e diamante.

Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto cavaram um tempo em suas agendas e montaram um show afetivo e despojado, em que os três – munidos apenas de violões, piano, guitarra acústica e contrabaixo – recriam canções do Titãs Acústico MTV e acrescentam outras pérolas de seu repertório, como “Epitáfio”, “Isso”, “Enquanto Houver Sol”, “Porque Eu Sei Que é Amor”, “Toda Cor” e muitas outras. Esse show ainda contará com as participações especiais de Mário Fabre e Beto Lee. O espetáculo é dirigido por Otávio Juliano.

Entre as canções, Branco, Britto e Tony – chamados pelos fãs de Trio de Ferro – contam histórias e trocam ideias com o público, aproveitando o clima intimista do show, coisa rara em sua longa carreira. Equilibrando glórias do passado e desafios do futuro, os Titãs contemplam o presente em mais uma grande celebração.

Sergio Britto – Voz, piano e contrabaixo

Branco Mello – Voz, violão e contrabaixo

Tony Bellotto – Voz, guitarra acústica e violão

Os ingressos estão à venda nos pontos de venda disponíveis no site da Mantovani e também pelo site da OK Ingressos.