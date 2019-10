Tilápia Copacol grelhada com espaguete de legumes

INGREDIENTES:

400 g de Filé de Tilápia Copacol

200 g de pupunha ralada tipo espaguete

200 g de cenoura ralada tipo espaguete

200 g de abobrinha ralada tipo espaguete

200 g de manteiga

Farinha de trigo para enfarinhar o peixe

Tomilho, manjericão e salsinha a gosto

Azeite de oliva a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Sugestão de Acompanhamento – Molho pesto

1 maço de manjericão

1 dente de alho

150 g de castanha de caju

50 g de parmesão ralado fino

200 ml de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Para a manteiga de ervas: Derreta a manteiga rapidamente e misture o tomilho, o manjericão e a salsinha, leve à geladeira. Reserve.

Molho pesto: Bata no liquidificador o manjericão com o azeite, as castanhas e o alho, misture com o parmesão ralado fino, acrescente sal e pimenta. Reserve na geladeira.

Preparo do peixe: Tempere os filés de tilápia com sal, pimenta e azeite, espalhando bem o tempero em todos os lados. Passe os filés na farinha de trigo para empanar. Em uma frigideira antiaderente aquecida e com azeite, doure os filés dos dois lados. Reserve.

Para o espaguete: Em uma frigideira aquecida, acrescente a manteiga de ervas, os espaguetes de pupunha, abobrinha e o de cenoura. Tempere com sal e pimenta.

Sirva o filé de tilápia ao lado do espaguete e espalhe o molho pesto por cima.