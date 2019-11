Terminam as inscrições com descontos

Termina hoje o prazo das inscrições com desconto de 40% para o Campeonato Paranaense de Kart, que será disputado de 13 a 16 deste mês, em Campo Mourão. As taxas serão de R$ 240 para as categorias Mirim e Cadete; R$ 600 para as categorias Júnior Menor, Júnior, Novatos, Sênior B, Sênior A, Graduados, Super Sênior e F-4; e R$ 420 para a categoria Light. As inscrições com desconto podem ser feitas na página especial do Campeonato Paranaense, neste endereço: http://www.kartmotor.com.br/inscricao/paranaense-2019.